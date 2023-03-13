انت الان تتابع خبر دفعة قوية لتشافي قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقى تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة الإسباني، دفعة قوية قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو المرتقب الأحد المقبل، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الليجا.



كما سينضم بيدري جونزاليس نجم وسط برشلونة، لقائمة الفريق الكتالوني لخوض كلاسيكو ريال مدريد، وشارك في جزء من التدريبات الجماعية مساء اليوم، وفقاص لما ذكرته إذاعة "راديو كتالونيا".



تعرض بيدري للإصابة في الفخذ الأيمن خلال مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي، والتي انتهت بالتعادل 2-2 يوم 16 فبراير الماضي.



وبدأ بيدري بالمشاركة في التدريبات الجماعية وسيكون بنسبة كبيرة جاهزًا للمشاركة في الكلاسيكو، بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها في مباراة برشلونة ومان يونايتد.



ويذكر أن فريق برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الوصيف برصيد 56 نقطة.