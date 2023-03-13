البايرن يشارك لوس انجلوس في تطوير المواهب

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رياض - احمد صلاح - أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني بأنه أصبح شريكاً لنادي لوس أنجلوس الأمريكي بهدف تطوير المواهب الدولية.





حيث نشر نادي بايرن ميونيخ بيانا عبر موقعه الرسمي وحسابه على توتير كُتبَ فيه… "سيعمل إف سي بايرن ميونيخ وبطل الدوري الأمريكي لكرة القدم لوس أنجلوس لكرة القدم معًا لتعزيز المواهب الشابة"، وقد أسس كلا الناديين مشروعًا مشتركًا ("كرة القدم الحمراء والذهبية") ومقره ميونيخ وسيتم الإعلان عن تكوين الإدارة على الفور.





وأضاف بيان البايرن، "الهدف من التعاون هو تدريب المواهب الدولية، بالتعاون أيضًا مع الأندية الشريكة لفرقهم الخاصة وكرة القدم الاحترافية".



ومن جهة أوليفر، قال: "رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ، "بايرن ميونخ سوف يوسع تنمية الشباب مع نادي لوس أنجلوس لكرة القدم. على المستوى الدولي ، تتطور كرة القدم بشكل ديناميكي للغاية ، وهو أمر ملحوظ بشكل خاص في سوق الانتقالات نرى الشراكة مع لوس أنجلوس كفرصة لتعزيز البايرن في المنافسة الرياضية مع أفضل الأندية في أوروبا والبوندسليجا حقيقة أن معظم كأس العالم 2026 ستقام في الولايات المتحدة ، حيث لدينا بالفعل مكتب في نيويورك ، تجعل موقع لوس أنجلوس أكثر جاذبية أتوقع تعزيز الجودة والشباب في الدوري الأمريكي لكرة القدم والذي سيكون له تأثير إيجابي على شراكتنا ".





وبين حسن صالح حميديتش ، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ للرياضة بقوله : "من خلال العمل مع نادي لوس أنجلوس لكرة القدم ، لدينا الفرصة لتطوير المواهب دوليًا في نظامنا الخاص. سوف يستفيد أيضًا حرمنا الجامعي ، الذي يظل قلب عمل شباب بايرن ميونخ. في المستقبل ، سنكون قادرين على أن نقدم للاعبينا الشباب الذين يتم دعمهم هناك مسارًا تدريبيًا يناسبهم بشكل أفضل وبالتالي انتقال أفضل إلى فرقنا المحترفة وكرة القدم المحترفة. هذا يجعل بايرن ميونخ أكثر جاذبية كنادي تدريب ".





وقال جون ثورينجتون ، الرئيس المشارك والمدير العام لفريق لوس أنجلوس: “الشراكة بهذا الحجم هي الخطوة التالية في تطورنا كنادي. يسعدنا أن نتشارك مع نادي بايرن ميونخ لرعاية المواهب الشابة في جنوب كاليفورنيا وخارجها. نحن مقتنعون بأن هذا التعاون سيمنح لاعبينا الفرصة لتعظيم إمكاناتهم وإيجاد طريقهم إلى فرقنا الأولى ".





ويشار إلى أن نادي بايرن ميونخ أنشأ ثلاثة مكاتب خارجية منذ عام 2014: في نيويورك للسوق الأمريكية ، وفي شنغهاي للسوق الصينية (2017) وفي بانكوك (2022) لسوق جنوب شرق آسيا. كما تواصل نادي بايرن ميونخ مع جماهيره وشركائه الدوليين من خلال جولات صيفية منتظمة يقوم بها الفريق المحترف إلى الولايات المتحدة أو آسيا.