عاجل.. ترتيب الدوري المصري بعد نتيجة مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

رياض - احمد صلاح - جاءت نتيجة مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بفوز الأخير بهدفين لهدف، ليفجر مفاجأة في النتيجة ويحدث تغير في ترتيب الدوري المصري الممتاز.فريق البنك الأهلي صاحب الضيافة دخل اللقاء وهو في المركز الأخير برصيد 14 نقطة، بينما فريق بيراميدز كان بالمركز الثالث برصيد 39 نقطة.
هزيمة بيراميدز اليوم، جعلت فريق فيوتشر ينفرد بالوصافة ويفك الشركة مع بيراميدز، كما جاءت كهدية للنادي الأهلي.
اهداف مباراة بيراميدز والبنك الأهلي
ترتيب الدوري المصري الممتاز
المركز الأول : الأهلي 44 نقطة
المركز الثاني : فيوتشر 42 نقطة
المركز الثالث: بيراميدز 39 نقطة
المركز الرابع: الاتحاد السكندري 36 نقطة
المركز الخامس : الزمالك 33 نقطة
المركز السادس: المقاولون العرب 32 نقطة
المركز السابع: المصري البورسعيدي 28 نقطة
المركز الثامن: فاركو 27 نقطة
المركز التاسع: سموحة 27 نقطة
المركز العاشر: غزل المحلة 27 نقطة
المركز الحادي عشر: سيراميكا كليوباترا 25 نقطة
المركز الثاني عشر: أسوان 25 نقطة
المركز الثالث عشر: إنبي 20 نقطة
المركز الرابع عشر: الداخلية 20 نقطة
المركز الخامس عشر: البنك الأهلي 17 نقطة
المركز السادس عشر: طلائع الجيش 17 نقطة
المركز السابع عشر: الإسماعيلي 16 نقطة
المركز الأخير: حرس الحدود 16 نقطة