انت الان تتابع خبر عاجل.. ترتيب الدوري المصري بعد نتيجة مباراة بيراميدز والبنك الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاءت نتيجة مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بفوز الأخير بهدفين لهدف، ليفجر مفاجأة في النتيجة ويحدث تغير في ترتيب الدوري المصري الممتاز.فريق البنك الأهلي صاحب الضيافة دخل اللقاء وهو في المركز الأخير برصيد 14 نقطة، بينما فريق بيراميدز كان بالمركز الثالث برصيد 39 نقطة.

هزيمة بيراميدز اليوم، جعلت فريق فيوتشر ينفرد بالوصافة ويفك الشركة مع بيراميدز، كما جاءت كهدية للنادي الأهلي.

اهداف مباراة بيراميدز والبنك الأهلي