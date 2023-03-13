انت الان تتابع خبر ميسي يتلقى تهديد من مسلحين بسبب حلم الانتقال إلى ناديه القديم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلقى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي رسالة تهديد من مسلحين قاموا بالسطو المسلح على متجر في الأرجنتين مملوك لعائلة أنتونيلا روكوزو زوجة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وترك المسلحين رسالة تهديد إلى ميسي داخل المتجر الخاص بعائلة زوجته وكتبوا فيها :””ميسي.. نحن في انتظارك.. جافكين مهرب مخدرات ولن يحميك”.

وأكدت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية أن رسالة التهديد التي تلقاها ليونيل ميسي جعلته يتراجع عن فكرة وحلم الطفولة في الانتقال إلى نادي أولد بويز هذا الصيف والذي كان يحلم في إنهاء مسيرته داخله.

إطلاق النار فوق متجر عائلة ميسي

وأضافت الصحيفة أن المسلحين صعدوا إلى أعلى المبنى الخاص بالمتجر وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية على حاجز معدني فوق النوافذ والباب الأمامي في رسالة تهديد واضحة وصريحة لعائلة ميسي.