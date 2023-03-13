انت الان تتابع خبر تشكيل ميلان أمام ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي: جيرو يقود الهجوم في سهرة الليلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر المدير الفني لفريق ميلان على تشكيل فريقه لمواجهة فريق ساليرنيتانا مساء اليوم الاثنين الموافق 13 مارس في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.ويستضيف ميلان مساء اليوم فريق ساليرنيتانا على ملعب سان سيرو وسط حضور جماهيري كبير وتحت إدارة الحكم فيدريكو لا بينا وذلك في إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

تشكيل ميلان المتوقع

حارس المرمى: مايك مايجنان

لاعبي خط الدفاع: بيير كالولو، ماليك ثياو، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز

في خط الوسط: ساندرو تونالي، رادي كرونيتش، إبراهيما دياز

وفي خط الهجوم: رافائيل لياو، جونيور مسياس، أولفيه جيرو

توقيت مباراة ميلان وساليرنيتانا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ميلان وساليرنيتانا في منافسات الأسبوع السادس والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.