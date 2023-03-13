برشلونة يهزم بلباو ويبتعد في صدارة الليغا
عاد نادي برشلونة بثلاث نقاط ثمينة من ملعب مضيفه أتلتيك بلباو بالفوز عليه 1 - صفر، في مباراة جمتهما يوم الأحد في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الـ21 في البطولة خلال الموسم الحالي والتاسع في لقاءاته العشرة الأخيرة بالمسابقة، إلى 65 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منافسه التقليدي ريال مدريد، قبل مباراتهما المرتقبة في (الكلاسيكو) يوم الأحد القادم على ملعب (سبوتيفاي كامب نو) معقل الفريق الكتالوني.
في المقابل، توقف رصيد بلباو، الذي لم يحقق أي فوز في البطولة للمباراة الرابعة على التوالي، عند 33 نقطة في المركز التاسع.
وواصل البرازيلي رافينيا هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، عقب تسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول.
ورغم ذلك، فإن الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، استحق أن يكون بطل اللقاء بلا منازع، بعدما تصدى للعديد من الفرص المؤكدة لبلباو من أجل التعادل، ليؤمن حصول فريقه على النقاط الثلاث من معقل منافسه.
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