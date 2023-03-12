روما يسقط أمام ساسولو في الدوري الإيطالي
سقط فريق روما أمام نظيره ساسولو، في مباراة الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بنتيجة "2-4"، على أرضية ملعب " الأوليمبيكو ".
وتجمد رصيد روما عند 47 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب، في حين رفع ساسولو رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر.
وسجل ساسولو هدفين عن طريق أرماند لوريونت، في حين قلص روما النتيجة عن طريق نيكولا زاليفسكي، ثم تقدم ساسولو عن طريق بيراردي.
وفي الدقيقة 50 سجل روما هدف ثاني عن طريق باولو ديبالا، في حين سجل ساسولو هدف رابع عن طريق اندريا بينامونتي في الدقيقة 75، وقلص روما النتيجة عن طريق فينالدوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روما يسقط أمام ساسولو في الدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.