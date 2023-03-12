روما يسقط أمام ساسولو في الدوري الإيطالي

روما يسقط أمام ساسولو في الدوري الإيطاليسقط فريق روما أمام نظيره ساسولو، في مباراة الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بنتيجة "2-4"، على أرضية ملعب " الأوليمبيكو ".

وتجمد رصيد روما عند 47 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب، في حين رفع ساسولو رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل ساسولو هدفين عن طريق أرماند لوريونت، في حين قلص روما النتيجة عن طريق نيكولا زاليفسكي، ثم تقدم ساسولو عن طريق بيراردي.

وفي الدقيقة 50 سجل روما هدف ثاني عن طريق باولو ديبالا، في حين سجل ساسولو هدف رابع عن طريق اندريا بينامونتي في الدقيقة 75، وقلص روما النتيجة عن طريق فينالدوم.