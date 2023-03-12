أرسنال يُحلق في الصدارة ويونايتد يتعثر

أرسنال يُحلق في الصدارة ويونايتد يتعثرحقق أرسنال فوزاً كبيراً 3 - صفر على مضيفه فولهام، في الديربي اللندني، الذي جرى بينهما يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقطع خطوة أخرى نحو حلم تحقيق اللقب.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق فوزه الـ21 في البطولة هذا الموسم والخامس على التوالي، إلى 66 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

في المقابل، توقف رصيد فولهام، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم، عند 39 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، مر مانشستر يونايتد بيوم محبط وتعادل بعشرة لاعبين مع ساوثامبتون متذيل الترتيب، متأثرا بطرد لاعبه كاسيميرو.

وتعرض لاعب الوسط البرازيلي للطرد المباشر في الدقيقة 34 بسبب خطأ عنيف بقدمه المرتفعة ضد كارلوس ألكاراز، مما منح الفريق الزائر دفعة من الثقة.

ولم تكن هذه النتيجة التي أرادها المدير الفني لمانشستر يونايتد إريك تن هاغ، بعد خسارته صفر-7 أمام ليفربول في الدوري الأسبوع الماضي، وتمثل نتيجة محبطة بعد الانتصار 4-1 على ريال بتيس في الدوري الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي.

وأصبح رصيد يونايتد 50 نقطة وبقي في المركز الثالث، بينما استمر ساوثامبتون في المركز الأخير وله 22 نقطة.