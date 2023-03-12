انت الان تتابع خبر ليفاندوفسكي يعود لقائمة برشلونة بمواجهة بلباو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأحد، على ملعب سان ماميس، ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني.



وكانت تشكيلة تشافي قد شهدت عودة الهداف البولندي ليفاندوفسكي للقائمة بعدما حصل على التصريح الطبي للمشاركة.

وكما جاء في صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة، كالآتي:





حراسة المرمى: تير شتيجن.



الدفاع: بالدي - ألونسو - كريستينسن - كوندي.



الوسط: كيسي - دي يونج - بوسكيتس.



الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - جافي.



وجاءت قائمة برشلونة للمباراة، كما يلي:



"تير شتيجن - بوسكيتس - جافي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بيا - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - رافينيا - كوندي - بالدي - إريك جارسيا - بابلو توريه - أرناو تيناس - ألاركون".