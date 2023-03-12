انت الان تتابع خبر نجم المغرب مطلوب في أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت تقارير صحفية إسبانية في اليومين المنصرمين لوجود اهتمام من جانب أتلتيكو مدريد، بالتعاقد مع المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب وسط برشلونة المعار إلى أوساسونا.



وتنتهي إعارة الزلزولي إلى أوساسونا، بنهاية الموسم الجاري، ومن ثم سيعود لناديه الأصلي برشلونة.



وكما قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فهناك اهتمام بعبد الصمد من قبل العديد من الأندية، بعد مستواه المميز هذا الموسم.



وأضافت: "برشلونة واثق من اهتمام العديد من الأندية بضم الزلزولي، ويتوقع وصول أكثر من عرض هذا الأسبوع، سيكون على رأسها من أتلتيكو مدريد".



وفي ظل اهتمام برشلونة بضم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح أتلتيكو، سيحاول الروخيبلانكوس تضمين النجم المغربي في الصفقة.



وواصلت: "يتردد اسم فيران توريس ضمن الصفقة التبادلية، لكن اهتمام أتلتيكو بالزلزولي يفوق أي لاعب آخر".



وختمت: "الزلزولي سيحسم قراره بشأن مستقبله في نهاية الموسم، مع العلم أنه يسعى دائمًا لتمثيل البارسا".