سيتي يُسقط بالاس بصعوبة ويُلاحق أرسنال

سيتي يُسقط بالاس بصعوبة ويُلاحق أرسنالفاز مانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس 1 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل إيرلينغ هالاند هدف المباراة الوحيد لسيتي من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

ورفع سيتي رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني،بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر الذي يلعب غدا مع مضيفه فولهام.

على الجانب الأخر تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.