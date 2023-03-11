تشيلسي يواصل صحوته ويهزم ليستر سيتي

تشيلسي يواصل صحوته ويهزم ليستر سيتيواصل تشيلسي صحوته، وتغلب على على مضيفه ليستر سيتي 3-1 يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعد الفوز مرتين فقط في 15 مباراة، انتصر فريق المدرب غراهام بوتر ثلاث مرات متتالية في كل المسابقات، ويحتل المركز العاشر في الدوري برصيد 40 نقطة، بينما استمرت معاناة ليستر صاحب المركز 16.

ودخل تشيلسي المباراة بثقة بعد الفوز على ليدز يونايتد في الدوري وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وافتتح التسجيل بتسديدة ساقطة من تشيلويل في شباك داني وارد بالدقيقة 11.

وتراجع أداء تشيلسي وفقد جواو فيلكس، الذي سجل هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل، الكرة في منتصف ملعبه ووصلت إلى المهاجم باتسون داكا ليدرك التعادل.

وواصل ليستر التقدم للهجوم لكن تشيلسي سجل قبل الاستراحة عندما مرر إنزو فرنانديز الكرة إلى زميله الألماني هافرتز وسدد كرة ساقطة في شباك وارد.

وكاد ليستر أن يدرك التعادل لكن البديل كونور غالاغر لاعب تشيلسي أخرج الكرة من على خط المرمى، قبل أن يفشل كيرنان دوسبيري-هول في التسجيل من مدى قريب.

وأحرز ميخايلو مودريك، المنضم لتشيلسي في صفقة ضخمة في يناير، هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل قبل أن يمرر إلى كوفاتشيتش الذي سدد كرة قوية من مدى قريب داخل الشباك في الدقيقة 78 ليضمن انتصار النادي اللندني.