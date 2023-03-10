انت الان تتابع خبر ريال مدريد: لن نتعاون مع يويفا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفض نادي ريال مدريد، عرض الاتحاد الأوروبي، بتعويض الجماهير المتضررة جراء الفوضى خارج ستاد دو فرانس، في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.



وقال الملكي الذي فاز في المباراة النهائية التي سبقتها فوضى عارمة لدخول الملعب أمام ليفربول، وشهدت مضايقات من قبل الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، إنه لن يتعاون مع خطة اليويفا.



وكان اليويفا قد أعلن الثلاثاء الماضي، أنه سيعوض جماهير ليفربول، بالإضافة إلى المشجعين الآخرين الذين تأثروا بالفوضى، حيث تم تأخير صافرة بداية المباراة 37 دقيقة في باريس.



وأفاد ريال مدريد في بيان "للأسف، يعتقد نادينا أن اقتراح الاتحاد الأوروبي، المعلن رسميا، الثلاثاء الماضي، لا يكفي".



وأضاف "الاقتراحات فقط حول سداد ثمن التذكرة، والتي تخضع أيضا للوفاء بسلسلة من المتطلبات، بما في ذلك تقديم دليل على وقت الوصول إلى الاستاد".



وتابع "بالنظر إلى النتائج التي توصل إليها الخبراء، فقد توقعوا تعويضات تتماشى مع خطورة الأحداث وتهمة اليويفا، وأن كل الجماهير عانت من تأخير غير مقبول في بداية المباراة".



وشدد الميرنجي "كان هناك انعدام غير مقبول للأمن في الوصول إلى الملعب والخروج منه، فضلا عن أضرار إضافية مثل السرقة والاعتداءات والتهديدات".



وأردف "لهذا السبب، قرر ريال مدريد عدم التعاون في إجراءات التعويضات المشروطة التي اقترحها اليويفا، والتي نطلبها لتصحيح الوضع وتحمل مسئوليته الكاملة".



وأكد بطل أوروبا أنه سيقدم المساعدة للمشجعين الذين تعرضوا للأذى في نهائي دوري الأبطال، لتقديم شكاوى مناسبة ضد اليويفا.