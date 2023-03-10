انت الان تتابع خبر ماذا قالت صحف البرتغال عن هزيمة رونالدو؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اهتمت الصحف البرتغالية، بكلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد والنصر (1-0)، مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن الجولة 20 بدوري روشن للمحترفين.



وعزفت الصحف البرتغالية على وتر واحد في معرض تغطيتها للمباراة، فخرجت أغلبها بعناوين متشابهة عقب المباراة: “اتحاد نونو يجرد نصر رونالدو من الصدارة”.



وجاء في تعليق صحيفة “أبولا”: “الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، فاز على نصر كريستيانو رونالدو بهدف سجله رومارينهو (80)، وصعد إلى المركز الأول بفارق نقطة عن فريق (CR7)”.



وحرصت “أبولا” على إبراز تسديدة رونالدو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، والتي تصدى لها حارس الاتحاد جروهي.



أما صحيفة “ريكورد”، فقالت: “نصر رونالدو يخسر أمام اتحاد نونو، ويفقد الصدارة “، مشيرة إلى أن الاتحاد خرج بشباك نظيفة للمباراة السابعة تواليا في الدوري.