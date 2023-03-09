آرسنال يتعثر.. وروما يعبر ريال سوسييداد

آرسنال يتعثر.. وروما يعبر ريال سوسييدادحسم التعادل الإيجابي، مباراة فريق أرسنال الإنجليزي أمام مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي بنتيجة 2 - 2، يوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت اليوم عن فوز روما الإيطالي 2 - صفر على ضيفه ريال سوسييداد الإسباني، وبايرليفركوزن الألماني على ضيفه فرينكفاروش المجري بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل يونيون برلين الألماني 3 - 3 مع ضيفه سانت جيلواز البلجيكي.

وفي العاصمة البرتغالية لشبونة، بادر أرسنال بالتسجيل عن طريق وليام ساليبا في الدقيقة 22، لكن جونكالو إيناسيو أدرك التعادل لسبورتنغ لشبونة في الدقيقة 34.

وأضاف باولينيو الهدف الثاني لسبورتنغ لشبونة في الدقيقة 55، غير أن النيران الصديقة أنقذت أرسنال من الخسارة، بعدما أحرز الياباني هيديماسا موريتا، لاعب الفريق البرتغالي، هدف التعادل للفريق الإنجليزي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62.

وبذلك تأجل حسم التأهل بين الفريقين إلى مباراة الإياب، التي ستجرى على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس القادم، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز من أجل حجز بطاقة الترشح لدور الثمانية في المسابقة القارية.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، حقق روما فوزا ثمينا 2 - صفر على ريال سوسييداد الإسباني، ليقترب فريق المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو بشدة من التأهل للدور المقبل.

وافتتح ستيفان الشعراوي التسجيل لمصلحة روما في الدقيقة 13، فيما تكفل الألباني ماراش كومبولا بإحراز الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 87.

وأصبح يكفي روما، الذي توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي، الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب، الذي يُقام على ملعب منافسه يوم الخميس القادم، لاستكمال مشواره في الدوري الأوروبي.