بايرن ميونخ وميلان إلى ربع نهائي أبطال أوروبا
تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه مساء أمس على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد، في إياب الدور ثمن النهائي من المسابقة.
وجاء تأهل بايرن بتوقيع كل من تشوبو موتينغ الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 61، وسيرج غنابري في الدقيقة 90.
ونجح الفريق الألماني في تكرار تفوقه على ضيفه الفرنسي في سيناريو مشابه لمباراة الذهاب بباريس، والتي فاز فيها بهدف دون رد، فيما أهدر الفريق الفرنسي عدة فرص في شوط اللعب الأول ليودع المنافسة.
وفي مباراة أخرى من الدور ذاته، تأهل أي سي ميلان الإيطالي لربع النهائي بعد تعادله مع مضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي من دون أهداف، ليستفيد الفريق الإيطالي من نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها بهدف في روما، ليحجز مقعده في ربع النهائي.
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