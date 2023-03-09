إيقاف المدافع الدولي السوري أحمد الصالح مدى الحياة

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، إيقاف المدافع الدولي أحمد الصالح مدى الحياة بعد اعتدائه على حكم مباراة فريقه الجيش مع الوثبة بالدوري السوري والبصق عليه.

وبحسب تعميم لجنة الانضباط في الاتحاد السوري لكرة القدم، فإن إيقاف اللاعب قابل للاستئناف وغير نهائي.



وفرض الاتحاد السوري غرامة مالية على الصالح بقيمة مليون و500 ألف ليرة سورية (200 دولار أمريكي).

واقترحت لجنة الانضباط أيضا شطب اللاعب بشكل كامل من الاتحاد السوري لكرة القدم، ما يعني منعه من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق باللعبة حال اتخاذ تلك العقوبة بحقه.

وكان الصالح، تعدى على حكم مباراة الجيش والوثبة في ختام مرحلة الذهاب من الدوري السوري، والتي انتهت بفوز الوثبة 1-0.



وأظهر فيديو المباراة أن الصالح جاء مندفعا باتجاه الحكم ليضربه بكامل جسده، وطرده الحكم، إلا أن اللاعب ركله أكثر من مرة رغم محاولات لاعبين آخرين منعه من الوصول للحكم.

وكان الصالح بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الجيش في الدوري السوري، وانضم إلى المنتخب السوري في العام 2008، ويعتبر أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي لمنتخب سوريا الذي لعب المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 أمام أستراليا.

المصدر: وكالات