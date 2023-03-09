مباريات دور الـ16 الدوري الأوروبي .. إليكم القائمة الكاملة للقنوات الناقلة

انت الان تتابع خبر مباريات دور الـ16 الدوري الأوروبي .. إليكم القائمة الكاملة للقنوات الناقله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استخدم عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي محرك البحث الأشهر في العالم خلال الساعات القليلة الماضية حول مباريات دور الـ16 الدوري الأوروبي.ومن المقرر أن تنطلق اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر مارس لعام 2023، مباريات دور الـ16 من الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023، وفي التقرير التالي سوف نكشف عن المواعيد والقنوات الناقلة .

مباريات دور الـ16 الدوري الأوروبي:

1- روما -ريال سوسيداد ، حيث سوف يتم نقل المباراة عبر beIN Sports HD 2 Premium.

2- باير ليفركوزن – فرينكفاروزي حيث سوف يتم نقل المباراة عبر beIN Sports HD XTRA 1.

3- أونيون برلين – سانت جيلواز حيث سوف يتم نقل المباراة عبرbeIN Sports HD 3 Premium.

4- سبورتنج لشبونة – أرسنال حيث سوف يتم نقل المباراة عبر beIN Sports HD 1 Premium.

5- إشبيلية – فناربخشه حيث سوف يتم نقل المباراة beIN Sports HD 3 Premium.

6- يوفنتوس – فرايبورج حيث سوف يتم نقل المباراة عبر beIN Sports HD 2 Premium.

7- مانشستر يونايتد – ريال بيتيس حيث سوف يتم نقل المباراة عبر beIN Sports HD 1 Premium.

8- شاختار – فينورد حيث سوف يتم نقل المباراة عبرbeIN Sports HD XTRA 1