تشيلسي يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

تشيلسي يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطالتأهل تشيلسي الإنجليزي لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 - صفر يوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.

وثأر تشيلسي من هزيمته في مباراة الذهاب بهدف دون رد، وتفوق في إجمالي نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 - 1 ليتأهل لدور الثمانية من البطولة القارية.

وحسم تشيلسي الفوز بهدف في كل شوط سجلهما كاي هافيرتز ورحيم ستيرلينغ على الترتيب، كما ألغى الحكم هدفين لصالح الفريق الإنجليزي.

وتقدم ستيرلينغ بهدف لتشيلسي قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، ثم أضاف هافيرتز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 53.