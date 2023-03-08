تشيلسي يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال
تأهل تشيلسي الإنجليزي لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 - صفر يوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.
وثأر تشيلسي من هزيمته في مباراة الذهاب بهدف دون رد، وتفوق في إجمالي نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 - 1 ليتأهل لدور الثمانية من البطولة القارية.
وحسم تشيلسي الفوز بهدف في كل شوط سجلهما كاي هافيرتز ورحيم ستيرلينغ على الترتيب، كما ألغى الحكم هدفين لصالح الفريق الإنجليزي.
وتقدم ستيرلينغ بهدف لتشيلسي قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، ثم أضاف هافيرتز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 53.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلسي يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.