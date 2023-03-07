انت الان تتابع خبر تاريخ المواجهات بين الزمالك والترجي قبل مباراتهما الليلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي الزمالك المصري والترجي التونسي مساء يوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



ولا يوجد أمام الزمالك أي بديل عن الفوز، حتى يحافظ على فرصته في التأهل إلى الدور ربع النهائي.



ويملك الفريق المصري نقطة واحدة، يتذيل بها المجموعة الرابعة، بينما يحتل الترجي الصدارة بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاث مباريات).



ويملك الترجي والزمالك تاريخا طويلا ومثيرا من المواجهات المباشرة التي وضعتهما وجها لوجه في دوري أبطال إفريقيا حيث التقى الفريقان في 11 مناسبة سابقة.



ويتمتع الفريق التونسي بأفضلية طفيفة وذلك بفوزه في خمس مباريات على منافسه المصري وكان آخرها في الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري الأبطال (2-0)، في حين حقق الزمالك ثلاث انتصارات كان آخرها في نسخة 2020 بفوزه 3-1، فيما حسمت نتيجة التعادل ثلاث مباريات.



وكانت أول مباراة جمعت بين الفريقين في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 1994 والتي أقيمت على ملعب القاهرة وانتهت بالتعادل السلبي،

قبل أن يفوز الترجي إيابا في تونس 3-1 ويحصد أول لقب للمسابقة في تاريخه.