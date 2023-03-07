انت الان تتابع خبر فينيسيوس يرفض نصائح زملاؤه و مدربه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح تقرير صحفي إسباني عن وضعية البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، خلال الفترة الحالية.



وكما ذكر برنامج "كوارتو"، فإن فينيسيوس نجم خارق في عالم كرة القدم، لكن يمكن أن يصبح أكثر حسما، إذا وجد نضجه الكروي.



وبين إلى أن فينيسيوس يعاني هذا الموسم من مشكلة فقدان التركيز سريعا مع كل خطأ يرتكب ضده، ويخسر الكثير من الوقت بسبب الاستفزازات.



وأوضح أن المدرب كارلو أنشيلوتي وزملاء فينيسيوس نصحوه بتجنب الاستفزازات في عدة مناسبات، بقصد استمرار تطوره، لكن اللاعب البرازيلي رفض تقبل الأمر.



وتابع برنامج كوارتو "فينيسيوس أحرز 18 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة هذا الموسم، مما يجعله من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، لكن رغم ذلك، فإنه حصل على 11 بطاقة صفراء كواحد من أكثر حاملي البطاقات الملونة".



وجرى التشديد على أن مشكلة فينيسيوس تكمن أن البطاقات الصفراء ليست بسبب اللعب، لكن نجم السامبا يصنع أعداء من خلال الاحتجاجات والدخول في اشتباكات مع لاعبي الخصوم.