انت الان تتابع خبر هازارد خارج أسوار البيرنابيو الصيف المقبل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - باات البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد أقرب من أي وقت مضى للرحيل عن صفوف الميرنجي في الصيف المقبل.





وانضم هازارد لصفوف الريال، في صيف 2019، لكنه تعرض للعديد من الإصابات، ولم يظهر بالمستوى الذي ظهر به مع فريقه السابق تشيلسي.



وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "ستحدث مناقشات في الأسابيع المقبلة بين ريال مدريد وهازارد بشأن مستقبله".



وأضاف: "الشعور الداخلي هو أن يترك هازارد النادي في الصيف المقبل، في حالة وجود عرض أو فرصة جيدة".



وينتهي عقد النجم البلجيكي مع ريال مدريد في صيف 2024، وتبلغ قيمته التسويقية 7.5 مليون يورو فقط، وفق موقع "ترانسفير ماركت".