شبح الإيقاف يطارد نجم برشلونة أمام ريال مدريد

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رياض - احمد صلاح - بعدما تعرض بيدري جونزاليس، لاعب برشلونة للإصابة في مباراة الذهاب أمام مانشستر يونايتد، في الدور الإقصائي المؤهل لدور الـ16 باليوروبا ليج، كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الاثنين، عن موقف بيدري من مواجهة أتلتيك بيلباو.





ويحل برشلونة ضيفًا على بيلباو، يوم الأحد المقبل، في ملعب سان ماميس، ضمن مباريات الجولة 26 لليجا الإسبانية.





وبعد إصابة بيدري تقرر غيابه لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.



ووفق إذاعة "راك1" الإسبانية، فإن برشلونة لن يخاطر بالاعتماد على بيدري في مباراة بيلباو.





وبين التقرير، أن فرص مشاركة اللاعب في كلاسيكو الليجا يوم 19 مارس/ آذار الجاري، ليست كبيرة في هذه اللحظة.





ويعمل برشلونة على تجهيز وتحضير اللاعب جيدًا، حتى لا تعاوده الإصابة من جديد.





ولم يشارك بيدري في الـ3 مباريات الماضية لبرشلونة في الليجا وكأس الملك.