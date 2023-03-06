اليمن يحصد 5 ميداليات في بطولة التقاط الأوتاد بعُمان

اليمن يحصد 5 ميداليات في بطولة التقاط الأوتاد بعُمانأحرز المنتخب الوطني للفروسية، اليوم، ميداليتين برونزيتين في سباقات الالتقاط لفردي السيف ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد المقامة حالياً في العاصمة العمانية مسقط.

ويخوض المنتخب اليمني التصفيات ضمن المجموعة الثانية إلى جانب عمان والعراق والكويت وألمانيا، في تنافس على بطاقتي التأهل للنهائيات التي ستقام في أغسطس بجنوب أفريقيا.

وحصد المنتخب الوطني المركز الثالث في سباقات الالتقاط بالسيف، التي جرت من سبع جولات برصيد ١٢٩ نقطة بعد نظيره العراقي، الذي حل ثانياً بـ١٣٤ نقطة، بينما ذهب المركز الأول للمنتخب العماني المضيف بـ١٣٥ نقطة ونصف النقطة.

وفي فئة الفردي، حقق الفارس اليمني أسامة الحمزي المركز الثالث خلف العماني عاهد البلوشي، الذي حل ثانياً، في حين نال المركز الأول العراقي عبدالحميد رشيد.

وبات رصيد المنتخب اليمني من الميداليات خمس ميداليات بواقع ذهبية وفضية وثلاث برونزيات بعد أن فاز بثلاث في سباقات فرقي وفردي الرمح، التي جرت أمس في افتتاح التصفيات.

وانحصرت المنافسة على بطاقتي التأهل للنهائيات بين ثلاثة منتخبات؛ هي اليمن وعمان والعراق، في حين ستكون سباقات يوم غدٍ الحاسمة لتحديد المنتخبين المتأهلين إلى نهائيات المونديال.