انت الان تتابع خبر بيريز غاضب و السبب أنشيلوتي و قراراته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد عن استياءه من أداء الفريق الملكي أمام ريال بيتيس، وسقوطه في فخ التعادل السلبي، بالجولة 24 من الدوري الإسباني.



وأوضحت شبكة "relevo" الإسبانية، إن بيريز كان غاضباً من أداء الريال أمام بيتيس وكان قد ذهب للتحدث مع كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، مباشرة عقب المباراة في غرفة الملابس.



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن بيريز أجرى حديثا طويلا مع أنشيلوتي، ما تسبب في تأخر المدرب الإيطالي عن حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة.



وأوضحت أن بيريز لا يتحدث عادة مع أنشيلوتي عقب كل مباراة، لكنه يتدخل في مواقف محددة.



وكشفت أن بيريز أبلغ أنشيلوتي بأنه غير معجب بالقرارات التي اتخذها في المباريات الأخيرة.



وذكرت أن بيريز سبق وأن أبلغ المقربين بأنه لم يعجب بالتشكيل أو التغييرات التي أجراها أنشيلوتي في ديربي مدريد.



وقالت "relevo" إن الحرب الباردة بين بيريز وأنشيلوتي بدأت منذ رحلة العودة من السوبر الإسباني، الذي خسره الميرنجي لصالح برشلونة.

