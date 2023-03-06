انت الان تتابع خبر مبابي يعتذر للإيطالين بسبب هدف سجله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن وصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان للهداف التاريخي لفريقه في مباراته الأخير فقد إختار هدفه الأفضل من بين 201 هدف.



وأشار مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية: "لقد طلبوا مني اختيار أفضل 4 أهداف من بين 201 سجلتها مع باريس سان جيرمان".



وأضاف "أعتقد أن الهدف الذي سجلته ضد يوفنتوس (الهدف الأول) هو بالتأكيد أحدهم".



وتابع "كان هدفا لطيفا، أعتذر لأي إيطالي لكنه كان رائعا، هو بالتأكيد واحد من أفضل أربعة أهداف، حتى لو كان هناك معرض كبير من الأهداف للاختيار من بينها".



وأوضحت الصحيفة أن مبابي يشير بتصريحاته إلى الهدف الأول الذي سجله أمام يوفنتوس في مباراة الجولة الأولى من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علما بأن المباراة انتهت لصالح باريس (2-1) وحينها سجل كيليان هدفي فريقه.



يشار إلى أن مبابي أصبح الهداف التاريخي لباريس بعدما سجل هدفا في الفوز على نانت (4-2)، أمس السبت بالدوري الفرنسي، ليتخطى زميله السابق إدينسون كافاني صاحب ال200 هدف.