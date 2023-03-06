انت الان تتابع خبر النصر الكويتي يحسم مصير جمال محمود والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم النصر الكويتي، مصير مديره الفني الأردني جمال محمود، عقب الخسارة أمام الكويت (7-2) في الجولة 17 من الدوري الممتاز.



وقال مصدر داخل أروقة النادي : "ما أثير عن استقالة جمال محمود، جاء كردة فعل بعد الخسارة من الكويت" ، بحسب كووورة.



وأشار: "المدرب الأردني جمال محمود مستمر في عمله، ويقود تجهيزات الفريق للمواجهة المقبلة أمام التضامن بالدوري".



ويرتبط النصر بمواجهة أمام التضامن السبت المقبل في ديربي الفروانية، ضمن منافسات الجولة 18 من منافسات الدوري.



ويعول العنابي على مواجهة التضامن للفوز بالنقاط ال3 ودخول الدور الثالث في وضع جيد، أملا في تفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى.



وحدد الاتحاد الكويتي 4 فرق للتنافس على مقعدين في الدور الثالث لمسابقة الدوري، في حين تتنافس ال6 فرق الأوائل على لقب البطولة.



جدير بالذكر أن النصر أقال قبل 3 جولات، مدربه محمد المشعان، مستعينا بالأردني جمال محمود.