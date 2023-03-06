تعادل بطعم الخسارة لريال مدريد أمام بيتيس
انتهت مواجهة ريال مدريد مع ضيفه ريال بيتيس بالتعادل السلبي، يوم الأحد ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبقي ريال مدريد، الذي تعادل مع أتلتيكو مدريد في المرحلة الماضية بالبطولة، في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة، برصيد 53 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف منافسه العتيد برشلونة (المتصدر).
في المقابل، ارتفع رصيد ريال بيتيس إلى 40 نقطة في المركز الخامس.
وفشل نجوم ريال مدريد في استثمار الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة وترجمتها إلى أهداف، رغم سيطرة الفريق الملكي على مجريات اللقاء في معظم الفترات، ليواصل نتائجه المهتزة في الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا التعادل، ليوجه الريال صدمة جديدة لجماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خسارة الفريق الأبيض صفر - 1 أمام ضيفه برشلونة، يوم الخميس الماضي، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.
وتعد هذه هي المباراة الخامسة التي يخفق فيها الريال في تحقيق الفوز خلال لقاءاته التسعة الأخيرة التي خاضها بالدوري الإسباني، علما بأنه أول تعادل يتعرض له فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المسابقة خلال الموسم الحالي خارج ملعبه.
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