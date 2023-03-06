انت الان تتابع خبر ذهبية للأردن في المصارعة الحرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توج لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، عبدالكريم أبو دعيج، مساء اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية، ضمن منافسات البطولة العربية والمقامة في مدينة مكة المكرمة بالسعودية.



ونجح “أبو دعيج” في تحقيق الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 92 كغم وذلك بعد فوزه في 3 نزالات متتالية.



وتمكن عبدالكريم أبو دعيج من تجاوز اللاعب السعودي بالفارق الفني في الدور ربع النهائي وبعدها فاز على اللاعب المغربي بالنقاط في الدور نصف النهائي ليواجه بالنهائي بطل افريقيا اللاعب الجزائري ويحسم المباراة لصالحه بنتيجة 8-7 وينال الميدالية الذهبية.



هذا ويتكون وفد المنتخب الوطني إلى البطولة العربية من رئيس الوفد عضو الهيئة العامة للاتحاد الأردني للمصارعة، صالح الزريقات، وبرفقة مدرب المنتخب الوطني هاني المرافي واللاعبين عبدالكريم أبو دعيج وزن 92 كغم واللاعب عبدالله مكون بوزن 79 كغم واللاعب محمد اسحاق بوزن 45 كغم والحكمين هيثم الاعرج ومحمد جاموس ومعالج المنتخب عمر لافي.