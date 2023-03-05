ليفربول يذل يونايتد.. ومحمد صلاح يدخل التاريخ
قدم ليفربول عرضاً هجومياً مذهلاً وسحق غريمه مانشستر يونايتد 7-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وأحرز محمد صلاح الهدفين الرابع والسادس، ليرفع رصيده إلى 129 هدفا مع ليفربول في الدوري الممتاز ويصبح الهداف التاريخي لناديه في المسابقة وبفارق هدف واحد عن روبي فاولر.
وهز كودي غاكبو الشباك مرتين في الدقيقتين 43 و50، وأضاف داروين نونيز هدفين في الدقيقتين 47 و75، بينما أحرز صلاح الثنائية في الدقيقتين 66 و83، واختتم البديل روبرتو فيرمينو الأهداف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.
وأصبح رصيد ليفربول 42 نقطة من 25 مباراة وتقدم إلى المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب الذي خاض 26 مباراة، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 49 نقطة بالمركز الثالث.
ويتصدر أرسنال الدوري برصيد 63 نقطة من 26 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.
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