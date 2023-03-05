رافينيا يقود برشلونة لتخطي فالنسيا

رافينيا يقود برشلونة لتخطي فالنسياعزز نادي برشلونة صدارته للدوري الإسباني بفوزه الصعب على ضيفه فالنسيا 1 - صفر، يوم الأحد، في المرحلة الـ24 للبطولة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي تلقى خسارة مباغتة صفر - 1 أمام مضيفه ألميريا في المرحلة الماضية، إلى 62 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة، متفوقاً بفارق 10 نقاط على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس، في وقت لاحق، بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد فالنسيا، الذي تلقى خسارته الـ13 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 6 انتصارات و5 تعادلات، عند 23 نقطة، ليظل في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بفارق نقطتين خلف مراكز الأمان.

وسجّل الدولي البرازيلي رافينيا في الدقيقة 15 الهدف الوحيد في المباراة التي شهدت طرد الأوروغواياني رونالد أراوخو في الدقيقة 59 وإهدار ركلة جزاء للاعب برشلونة فيران توريس في الدقيقة 55.

وخاض الفريق الكتالوني المباراة بغياب العديد من النجوم بسبب الإصابة في مقدمتهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وبيدري والفرنسي عثمان ديمبيليه، فيما غاب غافي بسبب الايقاف لتراكم البطاقات.