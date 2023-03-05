انت الان تتابع خبر توضيح من عدنان حمد حول تجديد عقده مع النشامى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد عبر حسابات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصه به منشوراً يوضح فيه ما أثير حول تجديد عقده مع الاتحاد الأردني لكرة القدم.



وأوضح العراقي عدنان حمد في منشوره الذي نشره اليوم الأحد، إن ما يربطه بالمنتخب الأردني ليس مرهونا بعقد وتفاصيل مالية فقط.



وتاليا نص المنشور



ما تزال الاستفسارات والأسئلة من الأحبة والاصدقاء تردني بخصوص الشائعات الكاذبة التي انتشرت مؤخراً حول تجديد عقدي مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، وما تضمنته من افتراءات ومحاولات واضحة للاساءة لشخصي، بل وإظهار أن ما يربطني بالاتحاد ومنتخب النشامى، مرهون بعقد وتفاصيل مالية فقط، وهو بكل تأكيد مخالف لطبيعة العلاقة الوثيقة التي تربطني بالاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، والتي لم تقف يوماً عند أي طلب أو شروط أو غيرها من التفاصيل السطحية!



انتظرت عدة أيام بعد التواصل مع إدارة الصحيفة الناشرة للخبر، وكنت انتظر أن تتقدم بالاعتذار من الجمهور الأردني أولاً على هذا "الافتراء الكاذب"، ومني شخصياً لما مسني من ضرر نفسي ومعنوي كبير، ورغم الوعود المتكررة بتصحيح هذا الخطأ الكبير، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن!



أود التأكيد، أن كل ما جاء في الخبر المتداول هو محض كذب وادعاءات زائفة من خيالات كاتبه، وفي ظل عدم نشر الصحيفة اعتذار رسمي، فقد بدأت بالفعل في اجراءات تحويل هذا الملف للقضاء الأردني العادل، لرد الاعتبار وإحقاق الحق، وعدم التهاون مع من يروج الشائعات والافتراءات والاكاذيب.

