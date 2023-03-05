اليمن يحصد 3 ميداليات بعُمان لـ(التقاط الأوتاد)حصد المنتخب الوطني للفروسية اليوم ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم لالتقاط الاوتاد التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات عُمان والعراق والكويت وألمانيا، التي تتنافس على بطاقتي التأهل للنهائيات التي ستقام في جنوب افريقيا في أغسطس القادم.

ونال المنتخب الوطني الميدالية الذهبية بإحرازه المركز الأول في سباقات الالتقاط بالرمح برصيد 143 نقطة وحل منتخب عمان ثانيا ب 142 نقطة يليه المنتخب العراقي بـ 122 نقطة.

وفي فئة الفردي حقق فارسا المنتخب الوطني أسامة الحمزي وعبدالعزيز عمر المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما كان المركز الأول من نصيب العماني البلوشي.

وتتواصل غداً الإثنين منافسات التصفيات پإقامة سباقات الالتقاط الفردي وفردي السيف.

وتضم قائمة المنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال الطويل، الفرسان: جلال اليوسفي وأسامة الحمزي وبلال الصعفاني وعبدالعزيز عمر وعبدالله المغربي وبلال الصبري.

إلى ذلك هنأ وزير الشباب والرياضة محمد المؤيدي فرسان المنتخب على هذا الإنجاز في افتتاح التصفيات، وحثهم على الاستمرار في التألق في المنافسات القادمة وتحقيق نتائج متقدمة تكفل لهم الصعود للنهائيات.

فيما اعتبر وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرياضة كمال الشريف ما حققه منتخب الفروسية إنجازاً كبيراً يضاف إلى سجل إنجازات الفروسية اليمنية، مؤكدا أن فرسان الوطن بهذا الأداء اللافت أثبتوا أنهم منافسون حقيقيون على إحدى بطاقتي التأهل.