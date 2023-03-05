اتفرج- انت الان تتابع خبر منتخب الشباب يخسر أمام كوريا في النهائيات الآسيوية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خسر المنتخب الوطني للشباب أمام نظيره الكوري، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم الأحد في أوزبكستان، في إطار منافسات المجموعة الثالثة بالنهائيات الآسيوية لكرة القدم.



وبهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب الشباب عند 3 نقاط في المركز الثاني بعد أن استهل مشواره بالبطولة الخميس الماضي، بالفوز على طاجيكستان بنتيجة 2-0.



وتختتم مباريات المجموعة الأربعاء المقبل، بلقاء منتخب سلطنة عُمان، في حين يتصدر المجموعة منتخب جمهورية كوريا بـ 6 نقاط.