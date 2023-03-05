انت الان تتابع خبر بسبب وجود رونالدو .. أسعار تذاكر فلكية لقمة النصر و الإتحاد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف نادي اتحاد جدة، مساء امس السبت، عن طرحه لتذاكر مباراته مع النصر، المقررة الخميس المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في قمة الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



ومن المعروف أن النصر يتصدر الترتيب العام للدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف الاتحاد.



وشهدت أسعار التذاكر ارتفاعا غير مسبوق، مقارنة بقيمة تذاكر المباريات الأخيرة التي لعبها العميد على أرضه، إذ بلغ سعر التذكرة الموحدة 100 ريال سعودي، فيما كانت التذاكر للمباريات الماضية ب20 ريالا.



ويأتي هذا الارتفاع في ظل تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهجوم النصر، ولم يكن العميد هو الوحيد الذي رفع سعر التذكرة الموحدة إذ سبقه الفتح ايضا.



وشهدت عمليات شراء تذاكر الكلاسيكو، إقبالا منقطع النظير، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للبيع، والذي سجل بيع أكثر من 20 ألف تذكرة خلال الساعة الأولى من طرحها.



وتبدأ أسعار الدرجة الموحدة ب100 ريال والفضية ب1000 ريال، بينما سعر الدرجة الذهبية 2000 ريال.



وستكون مباراة الخميس المقبل، الأولى لكريستيانو رونالدو على ملعب الجوهرة المشعة، منذ انتقاله للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي.