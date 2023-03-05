انت الان تتابع خبر التشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول و مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتواجه كلاً من ليفربول و مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويقبع الشياطين الحمر في المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج ب49 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز السادي بفارق 10 نقاط .



ووفقا لشبكة "هو سكورد"، فإن التشكيلة المتوقعة للفريقين في مباراة اليوم، ستكون كالتالي:



ليفربول



حراسة المرمى: أليسون.



الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد.



الوسط: فابينيو - هندرسون - بايتيتش.



الهجوم: صلاح - جاكبو - جوتا.



مانشستر يونايتد



حراسة المرمى: دي خيا.



الدفاع: دالوت - فاران - مارتينيز - شاو.



الوسط: كاسيميرو - فريد - برونو فيرنانديز.



الهجوم: أنتوني - فيجهورست - راشفورد.