مبابي يصبح الهداف التاريخي لسان جيرمان

أصبح كيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان حين ساعد فريقه في تعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق 11 نقطة مؤقتا بالفوز 4-2 على ضيفه نانت يوم أمس السبت.

وهز مبابي (24 عاما) الشباك خلال دقيقتين بالوقت بدل الضائع ليسجل هدفه 201 بقميص سان جيرمان في جميع المسابقات وكسر التعادل مع إدينسون كافاني.



ونظم النادي احتفالا قصيرا بعد صافرة النهاية تضمن رفع صورة ضخمة لمبابي في ملعب بارك دي برينس.

وقال مبابي من المميز جدا وجودي هنا، آخر مرة تحدثت فيها هنا حين أعلنت عن بقائي (بعد تمديد العقد) ومن الشرف لي أن أكون الهداف التاريخي للنادي.



من الامتياز أن أكون لاعبا في سان جيرمان وأن ألعب بهذا القميص التاريخي، في أكبر أندية فرنسا.

تقدم سان جيرمان، الذي يحل ضيفا على بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل بهدف تعويض خسارته على أرضه 1-صفر في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا، 2-صفر في غضون 17 دقيقة عبر ليونيل ميسي وجاون هادجام بالخطأ في مرماه.

ونجح نانت في فرض التعادل قبل الاستراحة بهدفي لودوفيتش بلاس وإجناتيوس جاناجو.



لكن فريق المدرب كريستوف جالتييه حصد نقاط المباراة الكاملة بعد هدف لدانيلو عقب مرور ساعة وضربة مبابي الأخيرة رافعا رصيده إلى 63 نقطة من 26 مباراة.



ويزور أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني ملعب ستاد رين اليوم الأحد.



ومن جهة اخرى تعرضت آمال لانس في التأهل لدوري الأبطال لضربة أخرى حين تعادل 1-1 مع ليل.



ورغم أن لانس يحتل المركز الثالث حاليا بعد التعادل برصيد 51 نقطة اكتفى الفريق بفوز واحد في آخر سبع مباريات بالدوري ويبدو مهددا من مطارديه موناكو وستاد رين.



تقدم لانس بهدف سجله جوزيه فونتي في مرماه بالخطأ وتعادل جوناثان ديفيد بعد الاستراحة.

وكالات