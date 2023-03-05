فيورنتينا يضرب ميلان بثنائية
فاز فريق فيورنتينا على ضيفه ميلان 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز مونزا على إمبولي 2 - 1 وتعادل أتالانتا مع أودينيزي سلبيا.
وسجل هدفي فيورنتينا نيكولاس غونزاليس في الدقيقة 49 من ركلة جزاء ولوكا يوفيتش في الدقيقة 87، فيما سجل هدف ميلان ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع فيورنتينا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد ميلان عند 47 نقطة في المركز الرابع.
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