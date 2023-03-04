فوز قاتل لأرسنال أمام بورنموث.. وتشيلسي ينتصر

فوز قاتل لأرسنال أمام بورنموث.. وتشيلسي ينتصرقلب فريق أرسنال تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه بورنموث إلى فوز 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تشيلسي على ليدز يونايتد 1 - صفر، وبرايتون على وست هام 4 - صفر، ووولفرهامبتون على توتنهام 1 - صفر، وأستون فيلا على كريستال بالاس بذات النتيجة.

وتقدم بورنموث بهدف سجله فيليب بيلينغ بعد مرور 9.11 ثانية فقط على بداية اللقاء، وأضاف ماركوس يسينسي الهدف الثاني لبورنموث في الدقيقة 57، ثم قلص أرسنال الفارق في الدقيقة 62 عن طريق هدف سجله توماس بارتي، ثم سجل بنجامين وايت هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 70، قبل أن يسجل ريس نيلسون هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأصبح هدف بيلينغ هو ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدف شين لونج الذي سجل أسرع هدف في الثانية 7.69 لصالح فريق ساوثهامبتون أمام واتفورد في موسم 2017 - 2018.

رفع أرسنال رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.