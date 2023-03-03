نجل رونالدينيو ينضم إلى برشلونة
أعلن نادي برشلونة يوم الخميس تعاقده مع جواو منديز، نجل أسطورة البرازيل رونالدينيو، لينضم إلى فريق الشباب.
وتدرب منديز (18 عاما)، الذي أنهى تعاقده في وقت سابق مع كروزيرو بدوري الدرجة الثانية البرازيلي، مع فريق الشباب ببرشلونة على سبيل الاختبار منذ يناير الماضي.
وذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) أن عقد منديز مع النادي الإسباني يمتد حتى صيف 2024.
وقضى رونالدينيو، سفير نادي برشلونة، خمس سنوات في كامب نو من 2003-2008 وخاض معه أكثر من 200 مباراة وسجل نحو 100 هدف.
وساعد الفريق الكتالوني في التتويج بدوري أبطال أوروبا بجانب لقبين بالدوري الإسباني بينما كان ضمن تشكيلة منتخب البرازيل الفائز بكأس العالم 2002.
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