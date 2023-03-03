لاعب كرة قدم عربي يدخل التاريخ من الباب العريض

حقق لاعب منتخب الأردن للشباب بكر كمال كلبوني، رقما تاريخيا سلبيا، في مواجهة "النشامى" مع طاجيكستان في بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما.
ودخل الكلبوني قائمة أسرع اللاعبين حصولا على البطاقات الحمراء في تاريخ كرة القدم، وذلك بطرده بعد مشاركته في 5 ثوان فقط من مباراة الأردن وطاجيكستان ببطولة كأس آسيا للشباب.
وبعد لحظات من إطلاق صافرة بداية المباراة، تدخل الكلبوني على أحد لاعبي منتخب طاجيكستان، حيث رفع قدمه عاليا للحاق بكرة، لكنها اصطدمت بوجه منافسه.
ولم يتردد الحكم، الذي كان قريبا من اللعبة، قبل إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب الأردن، الذي بات واحدا من أسرع 10 لاعبين يتم طردهم في تاريخ كرة القدم، بفارق ثوان قليلة عن متصدري القائمة.
المصدر: وكالات
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