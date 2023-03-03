انت الان تتابع خبر إمكانية التعاقد مع ميسي .. تصريح مثير لرئيس اتحاد جدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ألمح رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، أنمار الحائلي، إلى إمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك ردا على تساؤلات جماهير "العميد" بشأن صفقات النادي المتوقعة الصيف المقبل.



وقال الحائلي، خلال فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ردا على سؤال حول إمكانية التعاقد مع ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي: "الطموح حق مشروع للجميع، قل إن شاء الله، هذا الأمر يحتاج إلى وقت وترتيب".



ووجه مصور الفيديو السؤال التالي للحائلي: "الكل يقول ما شاء الله القدرة المالية للاتحاد بإمكانها إحضار كيليان مبابي"، ليرد رئيس اتحاد جدة: "إن شاء الله دعواتكم".



وأضاف بسؤاله عن إمكانية حضور الفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد الإسباني، والبرازيلي نيمار نجم سان جيرمان: "نتمنى حضور كل هؤلاء اللاعبين للاتحاد".



وكانت تقارير صحفية كشفت عن نية نادي الاتحاد التقدم بعرض ضخم للتعاقد مع ميسي، سيحصل بموجبه على راتب سنوي يقدر بنحو 94 مليون دولار.