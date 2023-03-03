برشلونة يهزم ريال مدريد في كلاسيكو كأس الملك
وضع برشلونة قدما في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا ثمينا بهدف دون رد من ملعب مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد يوم الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.
وجاء هدف المباراة عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب ريال مدريد، هدفا لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.
وبات يكفي برشلونة، الذي خاض المباراة بدون نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يعاني من إجهاد عضلي، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستجرى بملعبه في الخامس من أبريل المقبل، من أجل حجز بطاقة التأهل للدور النهائي.
وكان برشلونة قد انتصر على غريمه التقليدي 3-1 في نهائي كأس السوبر الإسبانية منتصف يناير الماضي في الرياض.
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