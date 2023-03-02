آرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي

آرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزيفاز أرسنال 4-صفر على منافسه إيفرتون المهدد بالهبوط ليعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه يوم الأربعاء.

وهز بوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي الشباك قبل نهاية الشوط الأول ليساعدا أرسنال في استغلال المباراة المؤجلة لزيادة الفارق أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وسجل القائد مارتن أوديغارد الهدف الثالث من مسافة قريبة في الدقيقة 71 قبل أن يزيد مارتينيلي غلة أهداف أرسنال.

وبعد الفوز الثالث على التوالي منذ الخسارة أمام سيتي، وصل أرسنال إلى النقطة 60 من 25 مباراة.

وبعدما تكبد الخسارة رقم 14 هذا الموسم يحتل إيفرتون المركز 18 برصيد 21 نقطة وقد لعب مباراة أكثر من منافسيه المباشرين.

وفاز ليفربول 2-صفر على ضيفه وولفرهامبتون واندرارز بثنائية الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح ليعزز آماله في التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وقفز ليفربول إلى المركز السادس وله 39 نقطة متقدما بفارق الأهداف على فولهام كما يملك مباراة مؤجلة.

وأتيحت أخطر فرص ليفربول في الشوط الأول للاعب الوسط هارفي إليوت الذي وضع كرة بضربة رأس خارج المرمى بقليل في الدقيقة 39، ثم سدد كرة أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.

ووضع داروين نونيز الكرة في الشباك بعد تمريرة من ديوغو جوتا في الدقيقة 66 لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي خطأ ضد مهاجم أوروغواي على ماكس كيلمان.

وافتتح فان دايك التسجيل عندما وضع كرة بضربة رأس باتجاه المرمى لكن الحارس أنقذها لتذهب إلى جوتا الذي أعادها إلى المدافع الهولندي ليهز الشباك بضربة رأس في الدقيقة 73.

وبعد ذلك بأربع دقائق أضاف صلاح الهدف الثاني بفخذه بعد تمريرة كوستاس تسيميكاس ليحقق ليفربول فوزه الثالث في آخر أربع مباريات بالدوري.