يونايتد يفوز على وست هام.. وتوتنهام يودع
قلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز 3-1 على ضيفه وست هام يونايتد ليبلغ دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بينما ودع توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون البطولة يوم الأربعاء.
وبعد ثلاثة أيام من فوزه بكأس رابطة الأندية تأخر يونايتد بهدف سعيد بن رحمة في الدقيقة 54 باستاد أولد ترافورد لكن فريق المدرب إريك تن هاغ انتفض بثلاثية نايف أكرد بالخطأ في مرماه وأليخاندرو غارناتشو وفريد.
وخسر توتنهام 1-صفر أمام مضيفه شيفيلد يونايتد المنتمي للدرجة الثاني بهدف إليمان نداي قبل 11 دقيقة من النهاية.
وواصل جريمسبي تاون، صاحب المركز 16 في الدرجة الرابعة، مسيرته المذهلة في البطولة بتغلبه 2-صفر على مضيفه ساوثامبتون بفضل ركلتي جزاء من جافان هولوهان ليتأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى في 84 عاما.
وانتصر بيرنلي متصدر الدرجة الثانية 1-صفر على فليتوود تاون لينضم إلى مانشستر سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون وفولهام وبلاكبرن روفرز في دور الثمانية.
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