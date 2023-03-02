نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

فيما يلي نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي دارت اليوم الخميس. مانشستر سيتي - بيرنلي مانشستر يونايتد - فولهام برايتون - جريمسبي تاون شيفيلد يونايتد - بلاكبيرن يذكر أن المباريات ستقام يومي 17 و19 مارس المقبل.

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