استقالة لوجريت من رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

استقال لوجريت، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد منذ 2011، فينويل لوجريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من مهامه حسب ما افادت به وكالة رويتر.



واستقال لوجريت، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد منذ 2011، في ظل تحقيق قانوني ووجود مزاعم بتحرش جنسي وأخلاقي بعد تقرير لعملية تدقيق بتكليف من وزارة الرياضة الفرنسية هذا الشهر. ونفى لوجريت ارتكاب أي خطأ.



وتعرض لوجريت (81 عاما) أيضا لانتقادات حادة بعدما قلل من شأن زين الدين زيدان نجم المنتخب الفرنسي بعد تمديد عقد ديدييه ديشان مدرب المنتخب الوطني الحالي حتى 2026.