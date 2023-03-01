انت الان تتابع خبر أول تعليق من حمد على نية ابنه شراء مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أنه ليس من محبي كرة القدم ولا يحب الاستثمار في هذا المجال، وذلك بعد نحو أسبوعين من تقديم نجله عرضا لشراء نادي مانشستر يونايتد.



وقال الشيخ حمد (64 عاما) في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، تعليقا على سؤال بشأن اهتمام جهات في الشرق الأوسط في الاستثمار بالدوري الإنكليزي، "أنا لست من مشجعي كرة القدم ولا أحب هذا الاستثمار، لكنه ربما سينجح".



وأضاف "تعلم أن بعض أبنائي، كانوا دائما يناقشون الأمر معي ويضغطون بقوة"، مبينا أن هذا المجال "ليس من اختصاصه".



ومع ذلك أشار إلى أنه باعتباره مستثمرا سيفكر في هذا الأمر في حال كان استثمارا جيدا ولن ينظر إليه على أنه إعلان فقط.



وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أنه وفي العقد الذي انقضى ومنذ تنحي الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني عن منصبه كرئيس وزراء قطر والمفاوض الرئيسي لصندوق الثروة السيادية في البلاد، انسحب من الجغرافيا السياسية ولكن ليس من عقد الصفقات، التي أصبحت الآن شأنا عائليا.



وكان رئيس مصرف قطر الإسلامي الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق، أعلن الشهر الماضي تقديم عرض للاستحواذ على مانشستر يونايتد بنسبة 100%، حيث يهدف إلى إعادة النادي إلى مجده السابق داخل وخارج الملعب.



وفيما قد تصل قيمة الصفقة إلى أكثر من 6 مليارات دولار أميركي، لم يذكر الإعلان من أين ستأتي الأموال، في وقت يملك الشيخ جاسم علاقات قوية قادرة على تمويل الاستحواذ.