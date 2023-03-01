انت الان تتابع خبر بنزيما يفتح النار على ميسي ويفجر غضبه على مواقع التواصل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا تزال ردات فعل نجم ريال مدريد كريم بنزيما، على تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022، تتصدر اهتمام الجمهور والمتابعين.

وعبر اللاعب الفرنسي من أصل جزائري، عن استيائه من فوز ميسي بالجائزة، بأكثر من منشور، حيث نشر بداية عبر ستوري في حسابه على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو ساخر لشخص يقول: "أنتم كاذبون"، وعلق عليه: "تصبحون على خير!".

ثم نشر بنزيما عبر الستوري، صورة من أحد الحسابات الداعمة له، استعرض فيها أرقامه البارزة والبطولات التي توج بها خلال عام 2022، ما اعتبره المتابعون رسالة غير مباشرة لـ"فيفا" التي فضلت عليه ميسي بطل مونديال "قطر 2022".

ومن انجازات كريم في الموسم الماضي: لعب 46 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 44 هدفا، وصنع 15 لزملائه، كما توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وحصد الكرة الذهبية، وحصد لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وغيرها من الانتصارات.

الجدير بالذكر، ان ليونيل ميسي حاز على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) لأفضل لاعب في العالم، متفوقا على الثنائي الفرنسي كريم بنزيما الذي حل ثالثا، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.