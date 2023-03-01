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مانشستر سيتي يبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد

تأهل مانشستر سيتي إلى ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه السهل على مضيفه بريستول سيتي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات ثمن النهائي الليلة الماضية. مانشستر سيتي يبلغ ربع نهائي كأس الاتحادتأهل مانشستر سيتي إلى ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه السهل على مضيفه بريستول سيتي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات ثمن النهائي الليلة الماضية. وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من فيل فودين في الدقيقتين (7 و74) وكيفن دي بروين (81). وأراح مدرب مانشستر سيتي، عددا من اللاعبين الأساسيين في هذه الموقعة، مثل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، ولاعب الوسط الإسباني رودري، وحارس المرمى البرازيلي إيدرسون.

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